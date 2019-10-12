رياضي / الروسي ميدفيديف يفوز على تسيتسيباس ويتأهل إلى نهائي بطولة شنغهاي لكرة المضرب
السبت 1441/2/13 هـ الموافق 2019/10/12 م واس
شنغهاي 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واس
تأهل الروسي دانيل ميدفيديف إلى الدور النهائي في بطولات الاساتذة لكرة المضرب للمرة الثالثة هذا الموسم بعدما تغلب على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بنتيجة 7 / 6 (7 / 5) و7 / 5 اليوم في الدور قبل النهائي من بطولة شنغهاي .
واحتاج ميدفيديف إلى ساعة واحدة و36 دقيقة للتغلب على منافسه اليوناني، والتأهل للدور النهائي للبطولة السادسة على التوالي ، ويلتقي ميدفيديف في النهائي غدا الأحد، الفائز في المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي التي تجمع بين الألماني ألكسندر زفيريف والإيطالي ماتيو بيرتيني اليوم .
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16:53ت م
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