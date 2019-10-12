شنغهاي 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واستأهل الروسي دانيل ميدفيديف إلى الدور النهائي في بطولات الاساتذة لكرة المضرب للمرة الثالثة هذا الموسم بعدما تغلب على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بنتيجة 7 / 6 (7 / 5) و7 / 5 اليوم في الدور قبل النهائي من بطولة شنغهاي .واحتاج ميدفيديف إلى ساعة واحدة و36 دقيقة للتغلب على منافسه اليوناني، والتأهل للدور النهائي للبطولة السادسة على التوالي ، ويلتقي ميدفيديف في النهائي غدا الأحد، الفائز في المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي التي تجمع بين الألماني ألكسندر زفيريف والإيطالي ماتيو بيرتيني اليوم .// انتهى //16:53ت م0090