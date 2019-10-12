جيزان 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واسافتتح وكيل جامعة جازان للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد أبو راسين اليوم ، البرنامج التدريبي "المرحلة الثانية من مراحل الملتقى العلمي الطلابي العاشر"، بمقر الجامعة.وأكد الدكتور أبو راسين، أهمية دور الجامعة في تقديم العديد من الخدمات والجهود البحثية لتحقيق رؤية المملكة 2030، منوهاً بدور البحث العلمي في ارتقاء الأمم وتقدمها، مشيداً بالجهود التي قدمتها عماده البحث العلمي لإنجاح الملتقى، التي أسهمت في مشاركة 229 من طلبة الجامعة في الملتقى بـ 103 مشروعات بحثية. وتضمنت الفعاليات ورشتي عمل عن أساسيات وأخلاقيات البحث العلمي، والابتكار وريادة الأعمال، وأوراق عمل عن التجارب العلمية والبحثية وجمع البيانات والتحليل الإحصائي، إلى جانب محاضرات عن أهمية الوقت وكيفية إدارة الضغوطات، وفهرسة المراجع، والنشر العلمي.حضر البرنامج عميد عمادة البحث العلمي الدكتور أحمد عبدالحق, ووكيل العمادة رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى الدكتور علي الفيفي.// انتهى //16:54ت م0092