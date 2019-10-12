جيزان 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واساختتمت مساء أمس، فعاليات الدورة التدريبية التي نظمتها وزارة الثقافة، بالتعاون مع الجمعية التعاونية النسائية متعددة الأغراض "حرفة" وجمعية الأنامل المبدعة للحرف والمهن بجازان، بعنوان "تطوير الحرف اليدوية", وذلك بمدينة جيزان.وهدفت الدورة على مدى عشرة أيام إلى إكساب الحرفيات المهارات اللازمة لتطوير الحرفة، وإبراز تراث المنطقة، وتوفير منتجات قادرة على المنافسة، وقابلة للتسويق داخل المملكة وخارجها.// انتهى //16:54ت م0093