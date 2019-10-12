بيروت 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واسكشفت مؤسسة القدس الدولية اليوم، محاولات قوات الاحتلال الإسرائيلية بفرض تغييرات كبرى في المسجد الأقصى في القدس المحتلة .وأكدت المؤسسة في بيان، أن المسجد الأقصى بات مكشوفاً على أسوأ عدوان إسرائيلي منذ عقود"، مشيرة إلى أن الشرطة الاسرائيلية منعت حراس المسجد الأقصى في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتله ، من البقاء بقرب مجموعات المستوطنيين الذين يحاولون دائما اقتحام المسجد، ورأت أن ذلك إجراء يهدف إلى تمكين المستوطنين من الاستفراد بالمسجد الأقصى، وتسهيل اقتحامه وتدنيسه وأداء الطقوس والشعائر التلمودية ، والعدوان على مبانيه .وأوضحت المؤسسة التي تتخذ من بيروت مقراً لها أن حراس المسجد الأقصى كشفوا خلال الأسابيع الماضية عدة مخططات من قبل المتطرفين الإسرائيليين لإدخال مواد حارقة وأسلحة ومتفجراتٍ إلى داخل المسجد الأقصى"، معربة عن قلقها "إذا ما عطل الاحتلال دور حراس المسجد الأقصى أو جزء منه .// إنتهى //17:00ت م0097