القاهرة 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واساختتم مجلس جامعة الدول العربية أعمال دورته غير العادية على مستوى أصحاب المعالي وزراء الخارجية العرب اليوم بالقاهرة ، لبحث العدوان التركي على سوريا الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة بناء على طلب جمهورية مصر العربية، وبمشاركة أصحاب المعالي وزراء خارجية الدول العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.ورأس وفد المملكة إلى الاجتماع معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.وأكد أصحاب المعالي وزراء الخارجية العرب المشاركون في الاجتماع في كلماتهم عن إدانتهم للعمليات العسكرية التركية التي تمثل انتهاكًا لسيادة سوريا وتهديدًا للأمن والسلم الإقليمي، مطالبين تركيا بالوقف الفوري والكامل لكافة العمليات العسكرية وسحب قواتها التي توغلت داخل الأراضي السورية، وتحميلها المسئولية كاملة عن التبعات الإنسانية والأمنية التي قد تترتب على هذا العدوان الخطير .وكان معالي وزير الدولة للشوون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير قد شارك في اجتماع تشاوري ضم رؤساء وفود, مصر ، والعراق ، ومملكة البحرين، والأردن ، ودولة الإمارات العربية المتحدة المشاركين في الاجتماع الوزاري الطارئ لمناقشة العدوان التركي على سوريا في قصر التحرير بالقاهرة.حضر أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي والوفد المرافق لمعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية.// انتهى //17:04ت م0098