المدينة المنورة 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واستقيم لجنة التنمية النسائية بالتعاون مع فريق إعمار التطوعي وبالشراكة مع مستودع المدينة المنورة الخيري غداً, لقاءً بعنوان "ابني نفسك واصنعي مشروعك" وتقدمه بدرية الحجيلي.وأوضحت مديرة القسم النسائي فاطمة الصيعري أن اللقاء يأتي ضمن مبادرة صانعات المجد التي تستهدف الأمهات وكل امرأة تسعى لتطوير نفسها وسيكون في قاعة الإكليل التابعة للمستودع الخيري.// انتهى //17:30ت م0101