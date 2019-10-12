جدة 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واسوصلَت إلى تونس أمس، بعثة منظمة التعاون الإسلامي لملاحظة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية المقرر إجراؤها غداً.وفي إطار التنسيق والتواصل مع الجهات التونسية المختصة بالانتخابات، التقى وفد المنظمة، فور وصوله برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية نبيل بفون، وجرى خلال اللقاء التداول حول استعدادات وجهود الهيئة لإجراء هذه الانتخابات.ونقل وفد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي خلال اللقاء تحيات معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، إلى رئيس الهيئة، وتأكيد استعداد المنظمة لمساندة الشعب التونسي في استكمال مسيرته السياسية.بدوره أكد بفون، تثمينه لمنظمة التعاون الإسلامي ودعمها للعملية الانتخابية وإرسال بعثتها لملاحظة الانتخابات الرئاسية في جولتها الثانية.// انتهى //17:32ت م0103