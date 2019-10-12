الدمام 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واستنظم غرفة الشرقية بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل الثلاثاء المقبل، ورشة عمل حول تطبيق "ضريبة القيمة المضافة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة"، وذلك في مقر الغرفة الرئيس بالدمام.وتتناول الورشة عدة محاور، منها إجراءات وخطوات التسجيل للمنشآت، وآلية إصدار الفواتير، وكيفية تقديم الإقرارات، إضافةً إلى إجراءات المخالفات و الجزاءات.وتأتي الورشة استمراراً للتعاون المشترك بين الغرفة والهيئة بهدف رفع الوعي الضريبي لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.// انتهى //17:33ت م0104