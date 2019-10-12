الظهران 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واسدعت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الجهات الراغبة في المشاركة باليوم المفتوح للتوظيف الذي ستنظمه الجامعة بمقرها في 9 ديسمبر القادم إلى سرعة تقديم طلب المشاركة في الفعالية عبر الموقع الإلكتروني للجامعة http://cday.kfupm.edu.sa, التي حدد بعد غدٍ أخر يوم للتسجيل فيها.ويهدف اليوم المفتوح للتوظيف الذي تشارك فيه كبرى الشركات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والأهلي إلى تعريف طلاب الجامعة، والمرشحين منهم للتخرج على نحو خاص، بالفرص الوظيفية والتدريبية المتوافرة لدى الجهات المشاركة في فعاليات المناسبة، وتعميق أفكارهم الخاصة بطبيعة سوق العمل واحتياجاتها من التخصصات الأكاديمية.كما تهدف الفعاليات إلى توعية الطلاب و تأهيل الخريجين على نحو يلبي احتياجات سوق العمل وتعريف الجدد ببعض معايير اختيار التخصص العلمي المناسب وفقاً للمعايير الموضوعية السائدة في سوق العمل و المعايير الشخصية الخاصة بكل طالب ، فضلاً عن تفعيل التعاون بين الجامعة و قطاعات المجتمع.// انتهى //17:58ت م0106