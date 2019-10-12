بريزين 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واسيدشن المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات لذوي الإعاقة الذهنية غداً, مشواره في دورة الألعاب العالمية الخامسة " بريزين 2019 "، عندما يواجه نظيره الروسي على صالة مجمع سليمان الرياضي بمدينة بريزين الاسترالية التي تستضيف 45 منتخباً في منافسات الدورة العالمية.ويتطلع الأخضر السعودي إلى تحقيق فوز صريح في أولى مبارياته في المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه روسيا والبرتغال واليابان.ودخل المنتخب السعودي معسكراً داخلياً في العاصمة الرياض لمدة أسبوعين تأهباً للمنافسة في المحفل الدولي.ويترأس البعثة السعودية علي القحطاني ، وتضم مدير المنتخب عبدالمحسن المعيوف ، والمدرب فهد الرديعان ومساعده فهد الحرقان ومدرب الحراس محمد الصبيان وأخصائي العلاج الطبيعي عبدالعزيز القحطاني ، والمحاسب زياد بن حراب ، فيما ضمت القائمة 8 لاعبين هم فؤاد كعبي ، وعلي عاقلي ، ويحيى مجرشي ، وماجد الدوسري ، وعبدالله شراحيلي ، وأحمد بوهلال ، ونمر غزواني ، و وليد شراحيلي.وأكد المدرب فهد الرديعان جاهزية المنتخب السعودي لخوض منافسات البطولة العالمية الدولية , مشيراً إلى أن طموحهم تحقيق مستوى مميز ومنافسة المنتخبات القوية المشاركة ، مشيداً بالجهود التي بذلها الجهازان الفني والإداري خلال مدة المعسكر الداخلي في الرياض ، وانضباط اللاعبين خلالهما وروحهم العالية وحرصهم على رفع اسم المملكة في هذا المحفل .18:30ت م0111