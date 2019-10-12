ثقافي / معرض الصقور والصيد السعودي يطلق ورش عمل فنية
السبت 1441/2/13 هـ الموافق 2019/10/12 م واس
الرياض 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واس
يطلق معرض الصقور والصيد السعودي ، العديد من ورش العمل والعروض التفاعلية والفنية المصاحبة للمعرض بالشراكة مع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت" ، ابتداءً من 15 اكتوبر ، حيث تقام تلك الورش على فترتين الأولى من 12ظهراً حتى 6 مساء, والثانية من 6 مساء حتى 12 مساءً.
وتحتوي ورش العمل على العديد من الفنون التشكيلة منها ، الحرق على الخشب ، والتشكيل بالصلصل الحراري ، والتشكيل بتقنية الترانسفير ، ورسم جدارية ، والرسم بالفحم وبدهن العود وبالقهوة ، ورش الخيوط ، وركن الطفل.
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18:39ت م
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