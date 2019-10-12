الأحساء 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واساُختتم اليوم, المعرض التوعوي لسرطان الثدي الذي نظمته جمعية مكافحة السرطان الخيرية بالأحساء تحت شعار "لا تنتظري الأعراض افحصي الآن"، الذي أقيم بمجمع العثيم التجاري بالأحساء, وافتتحه وكيل المحافظة معاذ بن إبراهيم الجعفري, واستمر لمدة 8 أيام، حيث بلغ عدد زائرات المعرض في محطته الأولى 5326 سيدة.وأكّد المدير التنفيذي لجمعية مكافحة السرطان الخيرية بالأحساء الدكتور فؤاد الجغيمان أن هذا المعرض يهدف إلى توعية نساء المجتمع بأعراض سرطان الثدي والكشف المبكر عنه والتعريف بخدمات الجمعية وما تقدمه لمرضى السرطان من دعم.بدورها بينت مسؤولة خدمات المستفيدين بالجمعية حافظة الجوف أن رسالة الجمعية تتمحور في نشر ثقافة الوعي في المجتمع للحد من انتشار مرض السرطان، مشددة على أهمية الفحص المبكر.وفي ختام فعاليات المعرض كرّم نائب رئيس مجلس إدارة جمعية مكافحة السرطان المهندس أحمد الجغيمان, الداعمين و الإعلاميين والمتطوعين ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي الذين كان لهم دور كبير في إبراز برامج الجمعية ونشر ثقافة الكشف المبكر عن السرطان.يذكر أن منسوبات الجمعية قدمن على مدى ثمانية أيام شرحاً لزوار المعرض عن الدور البارز الذي تقوم به الجمعية وما تقدمه للمستفيدين من منطلق الأهمية البالغة لهذه الحملة التي سعت الجمعية الى تشجيع السيدات على الفحص المبكر ، حيث اطلقت مسابقة عبر حسابها على توتير ، ورصدت لها العديد من الجوائز القيمة.// انتهى //18:40ت م0113