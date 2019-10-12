عمّان 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واسانطلقت في العاصمة الأردنية عمان اليوم، أعمال المؤتمر الوطني الخامس تحت عنوان "تحديات واقع النقل وتطلعات المستقبل"، بمشاركة وزراء النقل في كل من مصر والعراق والأردن .ويهدف المؤتمر الذي يستمر لمدة يوم واحد، إلى مناقشة موضوعات تخطيط النقل الذكي في المدن، والنقل البحري وأثره على مسارات التجارة، والنقل الجوي وأثره على التدفقات التجارية، والنقل البري، إضافة إلى التحديات التي تواجه قطاع النقل على مختلف المستويات، باعتباره أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية بين الدول.// انتهى //19:23ت م0115