بريزبن 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واسافتتحت اليوم, دورة الألعـاب العالمية الخامسة "بريزين 2019"، التي تحتضنهـا مدينة بريزبن الاسترالية خلال الفترة من 12 حتى 20 من شهر أكتوبر الحالي، بمشاركة نحو 45 دولة، وعدد من القيادات الرياضية بأستراليا ورؤساء الوفود المشاركة ، ورئيس الوفد السعودي علي القحطاني وإداري المنتخب عبدالمحسن المعيوف.واشتمل حفل الافتتاح الذي أقيم في مجلس مدينة بريزبن ، العديد من الفقرات، بدءاً من الفلكلور التراثي والعروض المتنوعة ، قبل أن يبدأ دخول طابور العرض للدول المشاركة ، إضافة إلى كلمة اللجنة العليا المنظمة للدورة ، ثم توالت فقرات الحفل بعرض شعار الدورة وعرض الألعاب النارية.// انتهى //19:26ت م0117