الرياض 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واسواصل فريق الشباب انتصاراته في دوري الناشئين لكرة القدم بفوزه على الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الثالثة من المسابقة.وارتفع رصيد الشباب إلى ٩ نقاط بالمركز الأول بفارق الأهداف عن النصر الثاني الذي تغلب على هجر بهدفين مقابل هدف، كذلك الهلال ثالثاً بنفس الرصيد الذي فاز على الجيل بأربعة أهداف مقابل هدفين.وتعادل الأهلي مع الخليج بدون أهداف ليصبح الأهلي رابعا بـ ٧ نقاط، والخليج سابعاً بأربع نقاط، فيما تغلب الاتفاق على الفتح بخمسة أهداف مقابل هدفين، ليكون الاتفاق خامسا بـ ٧ نقاط، وتوقف رصيد الفتح عند ٣ نقاط بالمركز العاشر.وخسر فريق الاتحاد من القادسية بأربعة أهداف مقابل هدف ليتراجع الاتحاد للمركز الحادي عشر ب٣ نقاط، وارتفع رصيد القادسية ل٤ نقاط بالمركز السادس، وتغلب فريق التعاون على الوطن برباعية دون رد، وارتفع رصيد التعاون لـ٣ نقاط بالمركز الثامن فيما تجمد رصيد الوطن بلا النقاط بالمركز الأخير.// انتهى //19:27ت م0118