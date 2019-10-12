تونس 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واسأكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان أن الأمانة العامة للمجلس تدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل وضع شروط السلامة وتعميمها وشرحها للعموم ، ونشر وتطوير مفاهيم ومبادئ ثقافة الوقاية والحماية الذاتية في مواجهة الكوارث والحوادث لدى المواطن.وقال كومان في كلمته بمناسبة اليوم العالمي للحد من الكوارث الذي يوافق يوم الثالث عشر من أكتوبر من كل عام ، : إن البنية التحتية الجيدة من طرق وجسور وشبكات صرف صحي ومواصلات ومرافق عمومية فعالة، تسهم في الحد من أخطار الكوارث وتقليل حجم الخسائر البشرية والمادية الناجمة عنها، مشيراً إلى أن انعدام البنية التحتية القادرة على الصمود في وجه الكوارث تتسبب في تكاليف باهظة تبلغ نحو 18 مليار دولار سنويا في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل .ودعا إلى ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية وتخصيص الموارد اللازمة لها بحيث تواكب هذا التطور في هذا المجال، خاصة وأن بعض التقديرات تشير إلى أنه على مستوى العالم، ستكون هناك حاجة إلى استثمارات سنوية تتجاوز 4 تريليونات دولار في البنية التحتية الحضرية، لمواكبة النمو المتوقع، بالإضافة إلى نحو تريليون دولار لجعل هذه البنية التحتية الحضرية قادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، ومواجهة الفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر والانزلاقات الأرضية والزلازل.وأوضح الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب أن اليوم العالمي للحد من الكوارث، يتزامن مع يوم البيئة العربي لهذا العام والذي يوافق الرابع عشر من الشهر ذاته وينعقد تحت شعار "نفاياتنا .. ثروة مهدورة"،وذلك من اجل تسليط الضوء على الهدر الكبير في الموارد والأموال نتيجة عدم التعامل المناسب مع أطنان المخلفات والنفايات التي تلقى بطريقة عشوائية ، بدل فرزها وإعادة تدويرها واستخدام أجزاء منها وهو ما قد يسهم في خلق الثروات وإيجاد فرص للعمل وتجنب مخاطر صحية وبيئية نحن في غنى عنها.ولفت إلى أنه في المجال البيئي، أقر مجلس وزراء الداخلية العرب القانون العربي النموذجي لحماية وتنمية البيئة (2002م)، واعتمد خطة نموذجية عربية للتوعية الإعلامية من مخاطر الجرائم الماسة بسلامة البيئة وكيفية المحافظة عليها من التلوث، كما أقر بندا دائما على جدول أعمال المؤتمر العربي لرؤساء أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) يتضمن المستجدات في أخطار تلوث البيئة وسبل مكافحتها.كما أشار الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب إلى وجود تنسيق بين الأمانة العامة للمجلس والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لعقد اجتماع مشترك بين أجهزة الحماية المدنية وممثلين عن الجهات المعنية بشؤون البيئة في الدول العربية خلال عام 2020م، دفعا للعمل العربي المشترك في مجال الوقاية من مخاطر الكوارث ومخلفاتها والحفاظ على البيئة وسلامتها.// انتهى //19:37ت م0119