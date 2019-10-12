عمّان 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واسوقعت الحكومة الأردنية والماليزية في عمان اليوم إتفاقية لتأسيس مجلس أعمال مشترك بين البلدين .وقع الاتفاقية عن الجانب الأردني رئيس جمعية رجال الأعمال حمدي الطباع ، وعن الجانب الموريتاني رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل محمد زين العابدين ولد شيخ أحمد.وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق التعاون بين الجانبين في إقامة الفعاليات والمعارض والمنتديات المشتركة ، التي تخدم تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، إضافة إلى توثيق سُبل الاتصال والتعارف بين مجتمعي الأعمال من البلدين، وتشجيع وتسهيل تبادل الخبرات والمعلومات حول الفرص الاستثمارية في المشاريع الإنتاجية والخدمية.//انتهى//19:38ت م0120