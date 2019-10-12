الرياض 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واستنطلق غداً, فعاليات "المؤتمر اللوجستي السعودي" بنسخته الثالثة، برعاية معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، وذلك بفندق الفورسيزونز بالعاصمة الرياض.وستشهد أيام المؤتمر جلسات حوارية سيشارك فيها نخبة من الرؤساء التنفيذيين في جهات داعمة في العمليات التشغيلية لطرح تجربتهم في المشاريع التي تقدم الى العملاء كخدمات لوجستية وإمدادات، وتبادل الرؤى وطرح الأفكار لتكوين مناخ ملائم يعزز من شراكة وتنافسية قطاع الأعمال.وتتضمن الجلسة الأولى عقد عدد من ورش العمل والمحاضرات التي تناقش خطط تحول الخدمات إلى منظومة رقمية متكاملة لرفع القدرات التنافسية، حيث سيتحدث فيها معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري، ومعالي محافظ الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، ومعالي رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف بن أحمد أبانمي، وسيدير الجلسة الرئيس التنفيذي للوادي الصناعي المهندس أيمن منسي.أما الجلسة ثانية ستكون بعنوان "الجهود التكاملية والتناغم بالمبادرات اللوجستية والصناعية"، سيتحدث فيها كل من معالي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح، ومعالي رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، ومعالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامه بن عبدالعزيز الزامل، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" الدكتور بشار بن خالد المالك.وسيتم خلال اليوم الثاني، مناقشة عدد من المواضيع الحيوية التي تتمحور حول تطور صناعة النقل، والتحديات والفرص الدولية لتحقيق الخدمات اللوجستية والتجارة الناجحة عبر القارات والثقافات المختلفة، والمقومات الأساسية لنجاح قطاع سلاسل الامداد في الثورة الصناعیة الرابعة والذكاء الصناعي، وقطاع الاتصالات وتأثيره في رقمنة سلسلة الامداد، بالإضافة إلى منهجية المؤسسات التعليمية، ومدى جاهزية الشركات لاستقبال مواهب ومهارات جديدة بعلوم حديثة.فيما سيتطرق اليوم الثالث إلى وظائف المستقبل في سلسلة الإمداد، وكيفية تأثير الخدمات اللوجستية بتكنولوجيا النقل البري، كما ستقام ورشة عمل بعنوان "نظام النقل البري الدولي "تير" .. حقبة جديدة لتسهيل التجارة والنقل عبر الحدود"، وسيتم اختتام المؤتمر بعرض عدد من التوصيات.في هذا الإطار، أوضح المشرف العام على إدارة التسويق والاتصال المؤسسي مستشار معالي وزير النقل رئيس اللجنة الإشرافية للمؤتمر الأستاذ ياسر بن عبدالعزيز المسفر، أن المؤتمر بنسخته الثالثة، يُعد مبادرة مهمة لملامسة المواضيع الحيوية التي تُعد أكثر تحدياً وتأثيراً على الحركة الاقتصادية في المملكة، والإسهام في دعم المعرفة الحديثة فيما يخص تطورات إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية في المملكة للوصول إلى رؤية المملكة 2030، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات حول كيفية التحول الرقمي، بالإضافة إلى رفع مستوى المعرفة من خلال طرح تجارب القادة والنماذج العالمية.ويهدف المؤتمر إلى مجاراة التحديث المستمر في صناعة الإمداد والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تحقيق أهداف "رؤية 2030" في جعل المملكة مركزاً لوجستيًا عالميًا يعتمد بشكل رئيس على النقل بقطاعاته المختلفة بمشاركة القطاعين العام والخاص.ومن المتوقع أن يستقبل المؤتمر نحو 7 آلاف زائر خلال أيام انعقاده، وسيناقش عددًا من المحاور الرئيسية في مقدمتها "تبسيط مفاهيم تكنولوجيا سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية ومستقبل الخدمات اللوجستية في المملكة في ظل التطور الرقمي"، إلى جانب الاستثمار في المشاريع اللوجستية السعودية، كما سيبحث في موضوعات الطاقة المتجددة وسلسلة التوريد، والمشاريع المستقبلية بالخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى تحليل البيانات الضخمة وأثرها على الشركات والمنظمات.// انتهى //19:56ت م0123