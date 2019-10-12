الكويت 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واسالتقى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي اليوم, وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي, وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة على هامش اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته غير العادية لمناقشة التدخلات العسكرية التركية في شمال شرق سوريا.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.// انتهى //20:04ت م0125