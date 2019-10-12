رياضي / نتائج الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز لكرة الطائرة
السبت 1441/2/13 هـ الموافق 2019/10/12 م واس
الرياض 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واس
تتواصل المنافسات في الدوري الممتاز للكرة الطائرة حيث امتدت بعض المباريات إلى خمسة أشواط وشهدت تنافسًا كبيرًا حتى أخر نقطة من المباراة.
وفاز الهلال على الجبلين بنتيجة (3 - 0 )، وبذات النتيجة حقق الأهلي فوزًا سهلاً على السلام، فيما تغلب الوحدة على الهداية (3 - 1 ).
وامتدت مباراة الفيصلي والترجي إلى خمسة أشواط ليفوز الفيصلي بالشوط الحاسم وتنتهي المباراة بنتيجة ( 3 - 2 )، بينما خسر النصر من الموج بنتيجة ( 2 - 3 )، وكسب الاتحاد مباراته مع الابتسام بثلاثة أشواط دون مقابل.
// انتهى //
20:48ت م
0129