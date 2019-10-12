الرياض 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واستتواصل المنافسات في الدوري الممتاز للكرة الطائرة حيث امتدت بعض المباريات إلى خمسة أشواط وشهدت تنافسًا كبيرًا حتى أخر نقطة من المباراة.وفاز الهلال على الجبلين بنتيجة (3 - 0 )، وبذات النتيجة حقق الأهلي فوزًا سهلاً على السلام، فيما تغلب الوحدة على الهداية (3 - 1 ).وامتدت مباراة الفيصلي والترجي إلى خمسة أشواط ليفوز الفيصلي بالشوط الحاسم وتنتهي المباراة بنتيجة ( 3 - 2 )، بينما خسر النصر من الموج بنتيجة ( 2 - 3 )، وكسب الاتحاد مباراته مع الابتسام بثلاثة أشواط دون مقابل.// انتهى //20:48ت م0129