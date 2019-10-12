الرياض 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واسأقام نادي الفروسية بالرياض اليوم حفل سباقه الـ (18) على كأس إمارة منطقة الرياض ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1440 / 1441هـ (2019 / 2020م).واشتمل السباق على عشرة أشواط ، وكان الشوط الرئيس هو الشوط السابع على كأس إمارة منطقة الرياض.ونيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض سلّم معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري كأس إمارة منطقة الرياض لمدرب الجواد (يستحق) عبدالله بن مشرف العائد ملكيته لإسطبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط السابع.// انتهى //20:49ت م0130