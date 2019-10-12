الظهران 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واسينظّم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" خلال الفترة من 11 الى 27 من شهر صفر الحالي لأول مرة على مستوى المملكة فعالية "كرة القدم العمياء" ، وذلك بالتعاون مع أكاديمية برشلونة لكرة الصغار ، ضمن موسم إثراء للإبداع "تنوين" بنسخته الثانية ، بالتزامن مع اليوم العالمي للإبصار واحتفالاً به، واختبار مدى تأثير اللعب في تنمية المواهب والاندماج في المجتمع وتقدير قيمة ما يملكه الفرد في الحياة، ومنها نعمة البصر .وتهدف الفعالية إلى تحفيز حِسّ المشاركين المكاني، وتشجيعهم على المشاركة في نشاط حركي مليءٍ بأجواء التعايش والتكامل بين اللاعبين والمدربين ، حيث صممت جميع الدورات التدريبية بشكلٍ أساسيٍّ لحصول المشاركين على المتعة، وتشجيعًا على ممارسة النشاط البدني، حيث يتضمّن البرنامج 4 ساعات من التدريب العميق والاحترافي في كرة القدم، ومباراةً بعد ذلك مع المكفوفين، وضِعاف البصر، وسليمي الأعيُن -مع عصبها .وتسهم هذه الفعالية إلى تأطير أهمية أن يندمج الأطفال المكفوفون مع سليمي النظر وأن يتعلموا كيفية التعايش مع بعضهم البعض ومع التحديات بطريقة إيجابية. فبالإضافة إلى ممارسة الرياضة والنشاط البدني، يعزز الأطفال والكبار على حد سواء في لعبة "كرة القدم العمياء" إحساسهم بالمكان واكتشاف أنفسهم بشكل أفضل، ويحاكون تجربة ما يقارب 39 مليون فاقد للبصر حول العالم بحسب إحصائيات لمنظمة الصحة العالمية.وتسعى الفعالية لقضاء العائلات مع صغارهم وقتًا خاصًا ما بين تدريب على كرة القدم ومساحة للعب الحر، حيث يتدرب الأطفال على كرة القدم الاحترافية، ثم يخوضون مباراة ودية يندمج فيها ضعاف وفاقدو البصر مع الأطفال المبصرين معصوبي العينين ، بعدها يمكن للعائلة قضاء وقت ترفيهي في اللعب الحر والاستراحة وتناول الوجبات والتقاط الصور التذكارية .ودعت "إثراء" الراغبين في التعرف على أوقات العروض ومواعيد البرامج والمشاركة فيها الدخول إلى موقع تنوين الإلكتروني: www.tanween.ithra.com .يذكر أن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" يوفّر مجموعة من الأنشطة المتنوعة التي تربط الزوّار بالبيئة والفنون والتقنية عبر استخدام وسائل حديثة، بالإضافة إلى تقديم ورش عمل لمختلف الفئات العمرية بطرق ابتكارية تعكس مهمة "إثراء" في تعزيز الإبداع، وخلق بيئة محفّزة على إنتاج المعرفة وتبادلها.// انتهى //21:36ت م0142