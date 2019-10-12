محايل 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واسنفّذت بلدية المجاردة جولات تفتيشية ورقابية, شملت عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، والمطابخ والبوفيهات والمطاعم ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من سلامة المواد الغذائية.وأسفرت الجولات التفتيشية عن مصادرة 14 كيلو غرام من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإغلاق محليْن تجاريين مخالفيْن، وسجلت مخالفات على المحال التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه إنذارات لمحال أخرى.وأكد رئيس البلدية إبراهيم بن عايض المحجاني أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحال التجارية المعنية بتصنيع المواد الغذائية وبيعها لضمان الصحة العامة.// انتهى //21:58ت م0144