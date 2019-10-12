تونس 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واسيتوجه الناخبون التونسيون غدًا إلى صناديق الاقتراع في دورة ثانية حاسمة لانتخاب رئيس للبلاد بعد أن انحصر الخيار بين المستقلّ قيس سعيّد ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي .وحقق قيس سعيّد 18.4 في المئة من الأصوات في الدورة الماضية التي جرت في الخامس عشر من سبتمبر وتقدم إليها 26 مترشحًا بينما حقق منافسه نبيل القروي 15.58 في المئة.وكان الناخبون التونسيون المقيمون بالخارج بدؤوا التصويت أمس الجمعة.// انتهى //22:01ت م0145