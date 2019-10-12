سياسي / التونسيون يتوجهون غدًا إلى صناديق الاقتراع في دورة ثانية لاختيار رئيس للبلاد
السبت 1441/2/13 هـ الموافق 2019/10/12 م واس
تونس 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واس
يتوجه الناخبون التونسيون غدًا إلى صناديق الاقتراع في دورة ثانية حاسمة لانتخاب رئيس للبلاد بعد أن انحصر الخيار بين المستقلّ قيس سعيّد ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي .
وحقق قيس سعيّد 18.4 في المئة من الأصوات في الدورة الماضية التي جرت في الخامس عشر من سبتمبر وتقدم إليها 26 مترشحًا بينما حقق منافسه نبيل القروي 15.58 في المئة.
وكان الناخبون التونسيون المقيمون بالخارج بدؤوا التصويت أمس الجمعة.
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