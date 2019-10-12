الخرطوم 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واسعين مجلس السيادة الانتقالي في السودان سليمان محمد الدبيلو رئيسًا لمفوضية السلام على أن يتولى أيضًا مقرر المجلس الأعلى للسلام المُكوَّن بموجب المرسوم الدستوري رقم (6)، فيما يترأس رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئاسة مجلس السلام.وطبقًا للبيان الصحفي الصادر اليوم يختص المجلس بالعمل على معالجة قضايا السلام الشامل الواردة في الفصل الخامس عشر من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، ويضطلع بوضع السياسات العامة المرتبطة بمخاطبة جذور المشكلة ومعالجة آثارها، للوصول إلى تحقيق السلام العادل.// انتهى //22:58ت م0148