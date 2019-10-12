القاهرة 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واسأدان الاتحاد العام للصحفيين العرب العدوان التركي على الأراضي السورية، مؤكدًا تضامنه الكامل مع الشعب السوري .وعدّ الاتحاد في بيان اليوم العدوان التركي اعتداءً صارخًا على السيادة السورية وتهديدًا خطيرًا لوحدة التراب السوري، كما يتنافى تمامًا مع قواعد القانون الدولي، داعيًا المنظمات الإعلامية الدولية كافة وكذلك منظمات حقوق الإنسان إلى إدانة هذا العدوان الغاشم.//انتهى//23:00ت م0149