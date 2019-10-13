الرياض 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واسخصص معرض الصقور والصيد السعودي بنسخته الثانية، بتنظيم من نادي الصقور السعودي ركناً للأطفال ضمن مجموعة من الأركان التي خصصها هذا العام ، بهدف تعزيز ثقافة الصقر لدى النشء.ويقدم الركن للطفل شرحا عن الصقور وإنتاجها وأنواعها ومسمياتها، وأدواتها إضافة إلى أبرز المعلومات النادرة عن الصقر، ويختتم الطفل زيارته للركن عبر رسمه صورة باختياره تبين جمال تفاصيل الصقر.ويتميز المعرض بنسخته الحالية من تفرد فعالياته، وتعدد ‏أقسامه ونوعية الأنشطة المصاحبة التي تلبي احتياجات الزوار وهواة ‏الصيد بالصقور من فئات المجتمع كافة‎.// انتهى //00:19ت م0153