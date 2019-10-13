الرياض 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واسأتاح معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية المقام في واجهة الرياض بتنظيم من نادي الصقور السعودي للزوار فرصة ممارسة هواية الرماية، سواءً بالسهام والقوس أوبالبندقية الهوائية، من خلال ركنين خاصين لهما.ويضم ميدان الرماية بالبندقية مسارين، وميدان السهام ٤ مسارات، بإشراف وتدريب مجموعة منتخبة من المدربين.ويهدف المعرض، من إقامة ميادين الرماية إلى تثقيف الشباب والشابات بأهمية الأسلحة القديمة، خصوصًا الرماية.ويحتوي المعرض الذي انطلقت فعالياته أمس الجمعة، وحظي بإقبال كثيف من المهتمين في مجال الصقور، وتستمر فعالياته إلى الثلاثاء القادم، على عدد كبير من الفعاليات التراثية ‏والثقافية المتميزة، بما في ذلك ورش العمل التدريبية والمحاضرات ‏والندوات التثقيفية، ومراسم الطفل، وغيرها من الفعاليات التي يحتضنها ‏عبر أكثر من (30) قسمًا متخصصًا في مجالي التراث والثقافة.// انتهى //00:28ت م0157