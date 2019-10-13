ظهران الجنوب 13 صفر 1441 هـ الموافق 12أكتوبر 2019 م واسينفذ قسم التوجيه والارشاد في ادارة التعليم بظهران الجنوب غداًفعاليات الأسبوع المكثف لبرنامج ‎"المدارس المعززة للسلوك الإيجابي " بجميع المدارس ‎ "بنين – بنات " بمختلف مراحل التعليم العام.رئيس قسم التوجيه والارشاد بالادارة حسين حسن السيد أوضح أن البرنامج يستمر لأسبوع كامل، ويتضمن (7) قيم في السلوك الايجابي، تتمثل في احترام النظام والاتقان والجودة والعدل والانتماء والاحسان والعمل التطوعي وشكر النعم.وأشار إلى أهداف البرنامج، كالتطلع إلى رفع نسبة السلوكيات الايجابية، وخفض السلبية منها، والدفع نحو تقدير أكبر لذات الطلاب والطالبات، ورفع مستوى الشعور بالرضا والانجاز لديهم ، والعمل على غرس القيم الايجابية، مع تثبيت السلوك الحسن لدى الطلاب والطالبات واستمراريتة، وتستمر فعاليات البرنامج المكثف، حتى الخميس المقبل.// انتهى //01:13ت م0162