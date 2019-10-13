أبها13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واستوجت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بلقب بطولة "التايكوندو" ضمن بطولة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية ، التي استضافتها جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة شؤون الطلاب واختتمت منافساتها أمس بمدينة أبها بمشاركة 14 جامعة سعودية.وحصلت جامعة جدة على المركز الثاني على مستوى الجامعات المشاركة، فيما حققت جامعة الملك عبدالعزيز لقب المركز الثالث، وتم خلال التتويج أيضًا تكريم 32 طالبًا مشاركًا من مختلف الجامعات المتنافسة حققوا بطولات فردية في منافسات الأوزان.وشهد وكيل جامعة الملك خالد للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور سعد بن دعجم، ورئيس الاتحاد الرياضي للجامعات الدكتور خالد المزيني حفل الختام، لتكريم الفائزين في منافسات البطولة وتتويج بطلها، حيث تم خلال الحفل أيضًا تكريم 20 حكمًا من مختلف الجامعات شاركوا في تحكيم منافسات البطولة.// انتهى //01:13ت م0163