جدة 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واس -دشن معالي مدير جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان اليوم الحملة الإعلامية للمرحلة الثانية للبرنامج التدريبي لتوطين الوظائف "توطين 2" وجائزة "نقدر" لتوطين الوظائف ، بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن أحمد آل طاوي ومدير عام فرع وزارة الإعلام بالمنطقة وليد بن غازي بافقيه وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص وذلك بالياسمين مول بجدة .وجرى في مستهل تدشين الحملة تقديم عرض مرئي شرح خلاله المستشار الإعلامي للحملة محمد بن صالح عابد أهداف الحملة الإعلامية للمرحلة الثانية للبرنامج التدريبي لتوطين الوظائف ، والتي تركز على دور وسائل الاعلام المختلفة ، والاعتماد على بث الرسائل التوعوية للشباب بطرق مباشرة وغير مباشرة وبأدوات عصرية من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الاعلانية المختلفة لتكون ذراعاً توعوياً يسهم في تغير الصورة الذهنية للشباب تجاه مهنة البيع والمهن المختلفة ومتطلبات سوق العمل في ثلاثة عشر مجالاً.من جانبه نوه معالي مدير جامعة جدة في تصريح له عقب تدشين الحملة هذا العام ، بما تشتمل عليه من إطلاق فعاليات تنافسية إيماناً بأهمية دور الشباب كونهم القوة الحقيقية لتحقيق رؤية المملكة 2030 ، وما شهدته المملكة في الآونة الأخيرة من استحداث خطط التحول الاقتصادي واحلال وظائف للشباب السعودي .وأكد دور جامعة جدة في دعم مثل هذه المنافسات الشبابية ذات القيمة المضافة على مستقبل هذا الجيل الوظيفي لكي يسهم في دعم التنمية الوطنية ، مشيداً بما تقوم عليه فكرة جائزة "نقدر" لتوطين الوظائف على مجموعة من المسابقات التفاعلية والتحفيزية لعدد من المسارات المهنية المختلفة وفق آلية تنظيمية ودليل إجراءات يشارك في تنفيذها لجان متخصصة ووفق معايير واضحة لقياس مؤشرات الفعالية والتأثير .بدوره اثنى مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة ، على مسارات جائزة "نقدر" لتوطين الوظائف والتي يتصدها التميز البيعي إضافة للمبادرات الاجتماعية والتعليم والاعلام ومساهماته في توعية الشباب ولفت أنظارهم لسوق العمل ومتطلباته ، حيث ستعطي هذه الجائزة مساحة واسعة لخلق فرص نوعية للشباب وتكون بمثابة المحفز لكافة الجهات المعنية بتوطين الوظائف.وذكرت عضو اللجنة المنظمة لجائزة "نقدر" لتوطين الوظائف العنود بنت منصور الغامدي أنه سيتم الاعلان عن الجائزة وهيكلها التنظيمي وآلية المشاركة بها والجدول الزمني ومسارتها وشروط الاشتراك بشكل مفصل لاحقاً ، مع اعتبار الرسائل الإعلامية والأهداف التوعوية هي أحد أهم مخرجات جائزة "نقدر" وقيمة مضافة للجهات المشاركة من القطاع العام والخاص وما يصاحبها من فعاليات وأنشطة توعوية وتنموية متنوعة من أجل تحفيز الشباب وخلق مساحة من التنافس جيل واعد ومنتج.// انتهى //01:13ت م0164