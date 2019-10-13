جدة 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واسعقدت جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية بمنطقة مكة المكرمة اليوم الاجتماع السابع عشر لجمعيتها العمومية في دورتها الخامسة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة القادمة برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالله بن نفيع المطرفي وحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بجدة رامي عز الدين.واستعرض الدكتور المطرفي منجزات الجمعية في الفترة السابقة لاسيما اثناء موسم الحج والتي لاقت تفاعلاً واستحساناً من الجميع على تلك الجهود المبذولة ، في حين ثمن مدير مركز التنمية الاجتماعية بجدة ما تبذله الجمعية من جهود في سبيل خدمة المستفيدين.وجرى خلال الاجتماع التصويت ونتائج انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة القادمة وتوزيع المهام على الأعضاء.// انتهى //01:13ت م0165