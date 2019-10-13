ثقافي /أكثر 132 ألف زائر خلال أول يومين لمعرض الصقور والصيد السعودي بنسخته الثانية
الأحد 1441/2/14 هـ الموافق 2019/10/13 م واس
الرياض 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واس
استقبلت أقسام معرض الصقور والصيد والسعودي في نسخته الثانية اليوم السبت 62 ألف زائر في ثاني أيام المعرض المقام حالياً في واجهة الرياض بتنظيم من نادي الصقور ويختتم الثلاثاء المقبل ، ليصل بذلك عدد زوار المعرض منذ انطلاقته أمس الجمعة إلى أكثر 132 ألف زائر خلال يومين فقط .
ويستقبل المعرض زواره يومياً لمدة ١٢ ساعة من الساعة ١٢ ظهراً حتى ١٢ ليلاً لمختلف أقسامه التي بلغت ٣٠ قسماً تضم فعاليات وأنشطة اجتماعية وثقافية وتوعوية وعلمية وفنية إضافة إلى أقسام لعارضي الصقور والأسلحة المستخدمة في الصيد.
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