الرياض 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واساستقبلت أقسام معرض الصقور والصيد والسعودي في نسخته الثانية اليوم السبت 62 ألف زائر في ثاني أيام المعرض المقام حالياً في واجهة الرياض بتنظيم من نادي الصقور ويختتم الثلاثاء المقبل ، ليصل بذلك عدد زوار المعرض منذ انطلاقته أمس الجمعة إلى أكثر 132 ألف زائر خلال يومين فقط .ويستقبل المعرض زواره يومياً لمدة ١٢ ساعة من الساعة ١٢ ظهراً حتى ١٢ ليلاً لمختلف أقسامه التي بلغت ٣٠ قسماً تضم فعاليات وأنشطة اجتماعية وثقافية وتوعوية وعلمية وفنية إضافة إلى أقسام لعارضي الصقور والأسلحة المستخدمة في الصيد.// انتهى //02:05ت م0169