واشنطن 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واسقالت سلطات ولاية كاليفورنيا الأميركية إن حريقاً هائلاً نشب في واد جنوب الولاية، التهم في طريقه النباتات الجافة الجمعة وانتشر بسرعة، ما أدى إلى تدمير أكثر من عشرة منازل بينما صدرت أوامر لعشرات الآلاف من السكان بالخروج.وذكرت سلطات الاطفاء في الولاية ان الحريق اندلع مساء الخميس في وادي سان فرناندو وانتشر غربًا، بينما التقط السكان المرعوبون ما يمكنهم حمله وركضوا بعيدا.وبحسب السلطات إن رجلا واحدا أصيب بسكتة قلبية وتوفي.وافادت السلطات ان المنطقة كانت في حالة تأهب قصوى حيث أدت رياح سانتا آنا القوية إلى جلب هواء صحراوي جاف إلى منطقة طبيعية مهجورة لا تحتاج إلا إلى شرارة لتندلع.واندلع حريق آخر في لوس أنجلوس بعد ساعات بعدما تسببت قمامة مشتعلة في شاحنة قمامة في إشعال حريق آخر عندما ألقى السائق حمولته لمنع جهاز حفر من اشتعال النار.وقال مسؤولو إطفاء إن حوالي ثلاثة أرباع المنازل البالغ عددها 110 منازل قد محيت وتوفي أحد السكان.// انتهى //02:07ت م0171