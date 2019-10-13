الرياض 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تهنئ رئيس وزراء إثيوبيا بمناسبة منحه جائزة نوبل للسلام.المملكة تؤكد التزامها بأمن وسلامة الملاحة البحرية.المملكة تستقبل تعزيزات إضافية للقوات الأميركية.برعاية ولي العهد.. تنظيم الملتقى السعودي الدولي للسفن الدورية البحرية.أمير الرياض يقدم التعازي لبندر بن سلطان.الجبير: العمليات العسكرية التركية انتهاك لسيادة سورية.التيجاني: المملكة مهدت طريق السودان للعبور إلى المرحلة الانتقالية.الحكومة السودانية والحركات المسلحة على طاولة الحوار.. الاثنين.الأمن يستعيد منطقة من طالبان.هجوم على معسكرات إسرائيلية.اليمن: تركيا أيدت التحالف العربي ثم انقلبت عليه.تركيا تقصف سورية بكثافة.. وتمكن مسجوني داعش من الفرار.العالول: المقاومة الفلسطينية حق مشروع.// يتبع //06:11ت م0003