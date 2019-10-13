وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( قـــدرات المملـكة): فترة بعد أخرى، تؤكد المملكة العربية السعودية، أنها ستبقى دائماً وأبداً مورد النفط الموثوق والآمن والأكثر استقلالاً في هذا الكون، فضلاً عن كونها قادرة على تلبية احتياجات دول العالم من النفط، معتمدة على ما لديها من بنية تحتية حديثة، تساعدها في تعزيز قدراتها الإنتاجية، والوصول بها إلى مستويات غير مسبوقة.وأضافت إن ما شهدته أرامكو من هجوم مباغت على منشآتها النفطية في بقيق وخريص، وما أسفر عنه من وقف نحو 50 في المئة من إنتاج المملكة، وهو ما يعادل 5 في المئة من إنتاج العالم، ومن ثم استعادة كامل هذا الإنتاج خلال عدة أيام، خير دليل على ما تتمتع به المملكة من إمكانات وقدرات فنية وبشرية ومالية، تساعدها على أن تكون مصدر الطاقة الأول في العالم بلا منازع.واشارت الى ان هذا المضمون، كان محور حديث الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة خلال مشاركته في الجلسة الرئيسة لأسبوع الطاقة الروسي المنعقدة بموسكو، تحت عنوان «المحافظة على الترابط في مجال الطاقة في عالم غير مستقر»، فسموه أكد للعالم «مجدداً» أن جاهزية المملكة للوفاء باحتياجات الدول من النفط، كونها مورد الطاقة الأول في العالم، ولم ينس سموه أن يمدح الجهود الجبارة التي بذلتها الدولة، وسائر الأجهزة والهيئات الحكومية المرتبطة بصناعة النفط مع شركة أرامكو السعودية، لاستعادة القدرات الإنتاجية للنفط بهذه السرعة المذهلة لما كانت عليه، قبل تعرض مرافق النفط في بقيق وخريص لاعتداء جبان.وبينت ان مكانة المملكة، كأكبر مُصدر للنفط في العالم، لم تأت من فراغ، وإنما من جهود كبيرة، بذلتها الدولة، ممثلة في شركة أرامكو السعودية، التي حرصت على تعزيز قدراتها الإنتاجية، وأنفقت من أجل ذلك مليارات الدولارات، في صورة مشروعات إنتاجية عملاقة، إلى أن أصبحت المملكة اليوم قادرة على إنتاج ما يفوق 12 مليون برميل يومياً إذا لزم الأمر.وختمت :لاتصب المشروعات الإنتاجية في صالح المملكة فحسب، وإنما في صالح العالم، الذي بات يحصل على احتياجاته من النفط، بأسعار مناسبة جداً، وهذا الأمر نابع من حزمة المبادئ والقيم، التي تلتزم بها المملكة أمام العالم، منذ ظهور النفط في أرض الجزيرة العربية بكميات تجارية، إذ أعلنت المملكة - آنذاك - سياستها واستراتيجيتها النفطية، بأن تؤمن الطاقة للجميع دون مغالاة أو استغلال، وحتى هذه اللحظة، تلتزم المملكة بما تعهدت به، وهذا مبعث اطمئنان وأمان الدول كافة، وبخاصة الصناعية منها، التي تشعر بأن الطاقة التي تحتاج إليها متوفرة بأسعار معقولة، وبالكميات المطلوبة، وبضمان من المملكة العربية السعودية.// يتبع //06:11ت م0004