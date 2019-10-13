وقالت صحيفة "عكاظ " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان («موسم الرياض».. صناعة الترفيه بشكل سعودي):لم تدع انطلاقة موسم الرياض مجالاً للشك، بأن الوجهة السياحية الجديدة لدى وكلاء السفر، تعتزم بشكل قوي إعادة ترتيب أوراقهم وتفكير السياح السعوديين والأجانب، في تحديد وجهاتهم على الخريطة، فالموسم الذي وضع على أجندته 100 فعالية خلال 70 يوما يحاول بشكل قوي الإثبات للعالم بأن السعوديين عازمون على تغيير صناعة السياحة والترفيه بشكل سعودي.ورأت ان البداية الحماسية للحفل الغنائي لفرقة الـBTS، والتوافد المذهل لمعرض الصقور والصيد السعودي، اللذين استطاعا باقتدار أن يستنفدا بشكل واضح شحن الهواتف المتنقلة للعديد من السعوديين الذين تناقلوا بإعجاب وذهول مقاطع الفيديو الواردة إليهم من الفعاليات، الأمر الذي يدعوهم إلى التفكير بشكل جدّي تجاه ما ستخفيه بقية الفعاليات الـ100 للموسم.وأضافت : يحمّل السعوديون موسم الرياض العديد من الآمال في تجربته المختلفة عن بقية المواسم التي عاشوها في جدة والطائف والشرقية و«رجال الطيّب»؛ لتزامنه مع بدء إصدار التأشيرات السياحية لـ49 جنسية، مما يجعل من مهمة موسم الرياض مضاعفة لتأكيد الانطباع الأولي لطلائع السياح القادمين إلى السعودية، بأن المملكة ستصبح إحدى أهم الوجهات السياحية والترفيهية في العالم، إضافة إلى تعزيز دور الترفيه ضمن منظومة اقتصادية داعمة لرؤية 2030.مع انطلاقة فعاليات «موسم الرياض» يوم أمس، ينطلق سكان العاصمة السعودية وزوارها ليستمتعوا بأجواء الفرح والبهجة، ويمضوا نحو التفاعل مع بسمات الحياة دون قيود وتعقيدات ما أنزل الله بها من سلطان.وبينت أن الأنشطة الـ100 التي يحتضنها الموسم الذي يمتد لـ70 يوما، تتنوع بين عروض حماسية وحفلات غنائية شرقية وأجنبية وتراث وفنون وكرنفالات ومهرجانات ترفيهية ورياضية.ورأت أن هذه الفعالية التي تسعى لأن تكون أضخم حدث ترفيهي في العالم تتوافق مع بدء المملكة في استقبال السياح من الخارج، وما يمثله ذلك من إعطاء انطباع جيد عن سعودية اليوم المتجهة نحو آفاق الغد المشرقة، والساعية لتكون أحد المقاصد السياحية المهمة على مستوى العالم.وأعتبرت أنه لم يكن لهذا المشهد الترفيهي العالمي أن يتم بهذا التألق لو لم تكن هناك جهود جبارة بُذلت، وعمل متواصل ومضن سهر من أجله شابات وشباب هذا الوطن، في اللجان العاملة للإعداد لهذا الموسم ليكون على مستوى استثنائي عالميا.وختمت :إنه وطن متجه دون تردد نحو الألق والاندماج مع الحياة التي يعيشها العالم في هذا الكوكب، التي أصبحت سمة لهذا العصر، وترك الانغلاق والتقوقع على الذات، التي نأمل أن يكون هذا الموسم انطلاقا نحو تجاوزها.// انتهى //06:12ت م0006