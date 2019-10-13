وارسو 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واسيدلي البولنديون بأصواتهم اليوم في انتخابات تشريعية يرجح فوز الشعبويين الحاكمين فيها بفضل برنامجهم الاجتماعي الذي يتمتع بشعبية كبيرة، بدون أن يحتفظوا بأغلبيتهم المطلقة ما يمنح المعارضة فرصة صغيرة إذا توحدت.ويجري الاقتراع من الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش حتى الساعة 19,00 ت غ في هذه الانتخابات التي ستعلن نتائجها الرسمية الأولية غداً الإثنين على الأرجح.// انتهى //08:59ت م0014