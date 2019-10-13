جدة 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، من رياح سطحية نشطة وسُحب رعدية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظة جدة وبحرة والقنفذة والليث الجموم ورابغ.وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 4 وتستمر حتى الـ 11 مساءً.// انتهى //09:08ت م0015