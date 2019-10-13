المدينة المنورة 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بمشيئة الله عن أمطار رعدية ورياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة مع تدني في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة, تشمل المدينة المنورة و محافظات ينبع, العلا, بدر, وادي الفرع, المهد, العيص والأجزاء المجاورة.وبينت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 10 من مساء اليوم.// انتهى //09:38ت م0018