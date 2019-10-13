القاهرة 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تشديد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحكومة بضرورة أن ينعكس تحسن الأداء الاقتصادي على جودة الخدمات العامة واستفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية في البلاد، وتوفير بيئة مستقرة تعزز الثقة في أداء الاقتصاد وقدرته على جذب الاستثمارات.وواكبت الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي عُقد أمس بناء على طلب من مصر، لافتة الانتباه إلى إدانة الجامعة العربية العدوان التركي على الأراضي السورية، ومطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري.وتناقلت الصحف مباحثات وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي، والبحريني‫ معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، بشأن العدوان التركي على سوريا، وسُبل الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة شعبها وسلامة أراضيها.وتابعت انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية اليوم لاختيار الرئيس الجديد من بين المرشحين الاثنين نبيل القروي وقيس سعيد، مشيرة إلى أن هيئة الانتخابات ستعلن النتائج النهائية في موعد أقصاه 21 أكتوبر الجاري.وسلّطت الضوء على إجلاء 6ر1 مليون شخص بسبب الإعصار "هاجيبيس" الذي يجتاح جزيرة هونشو الكبرى في اليابان.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى نبأ مقتل وإصابة 18 شخصًا في هجوم مسلح قرب بلدة جوروم بشمال بوركينا فاسو.// انتهى //09:43ت م0019