كاتماندو 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واسبدأ الرئيس الصيني شي جينبينغ اليوم زيارة رسمية إلى النيبال تستمر يومين يلتقي خلالها نظيرته النيبالية بيديا ديفي بنداري ومسؤولين آخرين.وستتمّ خلال الزيارة مناقشة مشاريع بنى تحتية مرتبطة بالمشروع الصيني الإقليمي "طرق الحرير الجديدة".وقال الرئيس الصيني في تصريحات له إنه يرغب في تعزيز العلاقات بين الصين والنيبال وزيادة الارتباط بين البلدين.// انتهى //09:46ت م0021