جيزان 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بأتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تساقط البرد وجريان السيول، وشبه انعدام في الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات أبوعريش وأحد المسارحة والداير والطوال والعارضة وبيش وصامطة وفيفا وهروب، وتستمر حتى التاسعة مساءً.ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، بدورها المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //10:02ت م0022