بغداد 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بتداعيات التوغل العسكري التركي في شمال سوريا ,مبرزة في هذا المجال دعوة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أمس لتركيا بوقف العمليات العسكرية , ومطالبته بموقف دولي مسؤول تجاه التوغل التركي الذي من شأنه أن يخلف الكثير من الكوارث في المنطقة.وتناولت الصحف في هذا الصدد البيان الصادر عن الجلسة الطارئة لمجلس الجامعة العربية التي عقدت في القاهرة, والذي طالب تركيا بوقف العمليات العسكرية.وركزت صحف الأحد على التحذيرات من احتمال ظهور تنظيمات إرهابية جديدة، خصوصا وأن المناطق التي تستهدفها تركيا في شرق الفرات فيها سبعة سجون تضم الآف النزلاء من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي .وتطرقت إلى الشأن المحلي مبرزة تصويت البرلمان العراقي على تجميد عمل الحكومات المحلية في المحافظات والجدل القانوني الدائر حول هذا القرار وبخاصة مايتعلق باحتمالات نقضه من قبل المحكمة الدستورية العليا.كما تناولت في شأن محلي آخر أصداء التعديل الوزاري الجزئي الذي صوت عليه مجلس النواب أمس الأول, والذي تم بموجبه اختيار وزيرين جديدين لوزارتي التربية والصحة.// انتهى //10:41ت م0028