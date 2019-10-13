نجران 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران بالتعاون مع إدارة الصحة المدرسية بالشؤون الصحية بالمنطقة اليوم، حملة توعوية صحية لتعريف طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية بمرض هشاشة العظام، وذلك في عدد من المدارس.وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم نجران جابر مدخلي، أن الحملة التي تستمر أربعة أسابيع، تتضمن العديد من الفعاليات والمحاضرات التوعوية الطبية والندوات وطباعة المطويات، مبيناً أن الحملة تهدف إلى توعية وتثقيف الطلاب والطالبات بخطورة مرض هشاشة العظام ومسبباته وطرق الوقاية منه والقضاء عليه للوصول إلى مجتمع خالٍ من هذا المرض، وتوعيتهم كذلك لاختيار مصادر الأغذية الغنية بالفيتامينات المفيدة، والتعرض لأشعة الشمس للحصول على فيتامين "د".// انتهى //11:29ت م0042