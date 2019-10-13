الجبيل 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واسكرّم معالي المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور أحمد بن محمد العيسى، معهد الجبيل التقني، لحصوله على الاعتماد المؤسسي التقني والمهني الكامل لمدة خمس سنوات، من خلال المركز الوطني للتقويم والاعتماد، بحضور رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، وذلك في ملتقى الجودة الثالث للتعليم العالي بالرياض.وأوضح مدير معهد الجبيل التقني الدكتور عبدالرحمن الدوسري، أن المعهد حصل على العديد من شهادات الجودة والاعتمادات الأدارية والأكاديمية خلال السنوات السابقة، وكان آخرها حصوله على الاعتماد المؤسسي التقني والمهني، معربا عن شكره لجميع العاملين بالمعهد الذين عملوا بتفاني وإخلاص للحصول على هذا الإنجاز، مشيراً إلى أن معهد الجبيل التقني يعد من أوائل الكليات والمعاهد في المملكة الحاصله على هذا الاعتماد في المسار التقني والمهني.// انتهى //11:32ت م0043