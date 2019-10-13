تبوك 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات التابع لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك غداً, محاضرة نسائية بعنوان "تفسير سورة الفلق" تقدمها تماضر آدم آل بدير وذلك عقب صلاة المغرب بجامع أنس بن مالك بحي الورود في مدينة تبوك.وتأتي هذه المحاضرة، ضمن سلسة المحاضرات التربوية والدعوية التي ينظمها المكتب هذا الموسم، وبإشراف من فرع الوزارة بالمنطقة، حرصًا على استثمار الوقت بتقديم ما يعود على النساء بالنفع والفائدة وتعزيز ما يخدمهن في أمور الدين والدنيا.// انتهى //11:33ت م0044