الرياض 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واستنظم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة غداً, الملتقى الرابع للمواصفات في الصناعة، تحت شعار "المواصفات القياسية للفيديو تصنع مرحلة عالمية جديدة"، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للمواصفات 2019م، وذلك بمقر الهيئة الرئيس بمدينة الرياض برعاية معالي محافظ الهيئة الدكتور سعد بن عثمان القصبي.ويهدف الملتقى إلى نشر ثقافة المواصفات القياسية وتبادل المعرفة بأعمالها وأنشطتها، وإبراز تجارب وممارسات الجهات المستفيدة من تطبيق المواصفات القياسية، ومعرفة الاحتياجات والتحديات التي تواجه قطاع الصناعة، وإيجاد محاور لتحسين وتطوير منظومة المواصفات القياسية من خلال التواصل المباشر مع المستفيدين والمصنعين، علاوة على زيادة التنافسية وتعزيز الابتكار في الصناعة، والإسهام في تطوير الأبحاث العلمية، إلى جانب زيادة فعالية المشاركة في الفرق الفنية المشكلة في الهيئة لإعداد المواصفات القياسية.وسيشهد الملتقى 3 جلسات علمية، بمشاركة 8 متحدثين من داخل وخارج المملكة، وسيتم طرح 7 أوراق علمية خلال تلك الفعاليات، إلى جانب مشاركة عدد من الجهات الحكومية والشركات الوطنية في المعرض المصاحب للملتقى.كما سيشارك في الجلسة الافتتاحية من الملتقى معالي محافظ الهيئة الدكتور سعد القصبي، وأمين معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية ياسين زولفيكاروغلو للحديث عن دور المواصفات القياسية في دعم التطور العالمي تحت شعار "المواصفات القياسية للفيديو تصنع مرحلة عالمية جديدة"، وتتناول الجلسة الثانية من الملتقى دور المواصفات في حماية المنتج الوطني وتعزيز الصادرات، فيما تناقش الجلسة الثالثة مواصفات الخدمات وأهميتها في تحقيق التنافسية وتحسين جودة الخدمة.ويتضمن الملتقى عدة أوراق العمل من بينها دور المواصفات في حماية الصناعة الوطنية وتعزيز تنمية الاقتصاد الوطني، الهيئة العامة للغذاء والدواء وتجربتها في المشاركة باللجان الدولية، الصناعة السعودية في ظل المواصفات القياسية، دور المواصفات القياسية في تعزيز السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، دور المواصفات في تعزيز إدارة التطوع وتطبيقها، الابتكار بالقطاعين الحكومي والخاص وعلاقته بالمواصفات.// انتهى //11:43ت م0045