الرياض 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واسبدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة في تقديم خدماتها للرجال في ثلاثة مواقع في المنطقة، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية، ومبادرة "نأتي إليك " المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة.وتقوم الوحدة المتنقلة اليوم، بتقديم خدماتها لمنسوبي الشؤون الصحية بمحافظة جدة لمدة يومين, ويوم الأربعاء تقدم خدماتها في مركز ثول بمنطقة مكة المكرمة لمدة يوم, فيما تقدم خدماتها يوم الخميس لمنسوبي أمانة العاصمة المقدسة بمنطقة مكة المكرمة لمدة يوم.وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".الجدير ذكره، أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة أو الحقائب المتنقلة.// انتهى //11:50ت م0047