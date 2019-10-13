الرياض 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واسينطلق غدًا، "المؤتمر العالمي لطب الكوارث"، الذي تنظمه وزارة الصحة في مدينة الرياض خلال الفترة من 13 - 14 أكتوبر 2019 م، وذلك تحت شعار "من أجل تحقيق شمولية الاستعداد والاستجابة للطوارئ"، برعاية معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.وسيناقش المؤتمر عددًا من المحاور ،منها: "التأهب للطوارئ، وتقييم الأخطار، والطب الميداني والرعاية قبل دخول المستشفى في حالات الكوارث، والاستجابة للطوارئ، وفرق الاستجابة والتدابير الطبية المضادة، والتعليم والتدريب والبحث في طب الكوارث"، إضافة إلى عقد عدد من التدريبات العملية المتعلقة بأعمال طب الكوارث وإدارة الأزمات ومن أبرزها; مقابلة الخبراء في طب الكوارث، ونظام قيادة الحدث، وأساسيات دعم الحياة في الكوارث، وأخطار الاتصالات، بالإضافة إلى فريق الطوارئ الطبية السعودي.ويهدف المؤتمر الذي يشارك فيه الخبراء والمختصون من داخل وخارج المملكة إلى إنشاء منصة التميز لتبادل المعرفة والخبرات في جميع الموضوعات المتعلقة بطب الكوارث وإدارة الأزمات وتعزيز الابتكار، والرؤى، والبحث والتعاون في هذا المجال.وقد تم اعتماد المؤتمر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بـ 20 ساعة تعليم مستمر للمشاركين في فعاليات المؤتمر.ويمكن للمهتمين والراغبين في الحضور التسجيل عبر الرابط التالي: https://www.i-cdm.com/ .‏ // انتهى //11:52ت م0048